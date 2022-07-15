Сеул, 15 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи и Китая провели 14 июля в формате видеоконференции 26-е двустороннее совещание по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, южнокорейскую сторону представил глава департамента экономической политики МИД Южной Кореи Ли Ми Ён, а китайскую — глава департамента Азии министерства коммерции Китая Ян Вэйцюнь.

В ходе встречи стороны отметили увеличение товарооборота между странами на 25%, до $301,5 млрд, разделили необходимость сотрудничества в восстановлении цепочки поставок, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, вклчая совместный выход на рынки третьих стран, сотрудничество в рамках Соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP) и платформы АСЕАН+3.