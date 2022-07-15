Тула, 15 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Тульской области принимается ряд мер для решения дефицита медицинских работников. Об этом губернатор Тульской области Алексей Дюмин доложил президенту России Владимиру Путину 14 июля, следует из стенограммы, опубликованной на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Дюмин

Губернатор сообщил, что с 2021 года в Тульской области создан центр по привлечению медицинского персонала, введены единовременные выплаты врачам в 650 тысяч рублей, и 450 тысяч для фельдшеров. Также по 20 тысяч рублей составляет ежемесячная региональная доплата врачам-неонатологам, по 15 тысяч рублей — педиатрам, терапевтам и врачам общей практики.

Ещё одна мера — это обеспечение медиков жильём, на данный момент специалистам предоставлено 170 квартир, которые через десять лет работы перейдут в их собственность.

« Также реализуем проект строительства коттеджного посёлка. Это 25 выделенных коттеджных домов, которые в конце года будут уже сданы — достаточно комфортабельные, современные. Мы видим успех этой программы, уже идут заявки. В первую очередь эти дома предназначены для врачей с учёной степенью и стажем работы больше 15 лет. И уже ищем новую площадку под застройку, потому что программа действительно востребована», — уточнил Дюмин.

По данным главы региона, в 2021 году в Тульской области на работу пришли 910 врачей, в том числе 239 выпускников медицинских вузов, обеспеченность за год выросла на 11%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин назвал кадровый дефицит в тульской медицине одной из основных проблем региона.