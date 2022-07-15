Канберра, 15 июля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. 15 июля федеральное правительство Австралии объявило о выделении 14 миллионов австралийских долларов (или 9,5 млн долларов США) на борьбу с распространением ящура в некоторых тихоокеанских странах. Об этом сообщил телеканал NineNews.

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Пакет помощи также будет направлен на предотвращение распространения другого заболевания, поражающего в настоящее время крупный рогатый скот в Индонезии. Речь идет о нодулярном дерматите.

Отмечается, что 5 миллионов долларов пойдут на немедленную поддержку Индонезии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи.

«Мы стоим плечом к плечу с этими странами в их борьбе за сдерживание этого вируса», — заявил министр сельского хозяйства Мюррей Уотт на брифинге.

Остальные 9 миллионов пойдут на укрепление фитосанитарного контроля в австралийских аэропортах и почтовых отделениях.