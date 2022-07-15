Кабул, 15 июля 2022, 10:09 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что народ Афганистана переживает одну из самых сильных засух за последние годы.
По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», согласно отчёту МККК, покупательная способность афганского народа снизилась из-за экономического кризиса, вызванного войной, и в то же время цены на сырьё удвоилось из-за засухи. Отмечается, что экономический кризис затронул все слои общества.
В отчёте говорится, что Афганистан переживает одну из самых сильных засух за последние годы, которая вызвала значительное сокращение запасов продовольствия и водных ресурсов во многих районах страны. Эта проблема привела к тому, что цены на сырьё в этой стране ещё больше выросли, а граждане столкнулись с проблемами в обеспечении продовольствием.
Полевые отчёты также указывают на увеличение цен на продовольствие.
«Цены на основные продукты питания, такие как мука, рис и масло, почти удвоились за последние несколько месяцев», — рассказал один из продавцов продуктов питания в Кабуле.
Он говорит, что конфликт на Украине также повлиял на цены на афганском рынке.
Прекращение иностранной помощи Афганистану и финансовое эмбарго также считаются одним из факторов инфляции и нарастания экономических проблем в стране. В то же время более половины населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи.