Кабул, , 10:09 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) объявил, что народ Афганистана переживает одну из самых сильных засух за последние годы.

Засуха в Афганистане tasnimnews.com

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», согласно отчёту МККК, покупательная способность афганского народа снизилась из-за экономического кризиса, вызванного войной, и в то же время цены на сырьё удвоилось из-за засухи. Отмечается, что экономический кризис затронул все слои общества.

В отчёте говорится, что Афганистан переживает одну из самых сильных засух за последние годы, которая вызвала значительное сокращение запасов продовольствия и водных ресурсов во многих районах страны. Эта проблема привела к тому, что цены на сырьё в этой стране ещё больше выросли, а граждане столкнулись с проблемами в обеспечении продовольствием.

Полевые отчёты также указывают на увеличение цен на продовольствие.

«Цены на основные продукты питания, такие как мука, рис и масло, почти удвоились за последние несколько месяцев», — рассказал один из продавцов продуктов питания в Кабуле.

Он говорит, что конфликт на Украине также повлиял на цены на афганском рынке.

Прекращение иностранной помощи Афганистану и финансовое эмбарго также считаются одним из факторов инфляции и нарастания экономических проблем в стране. В то же время более половины населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи.