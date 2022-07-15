Донецк, 15 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска, сообщил 15 июля заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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