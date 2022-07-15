Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Туристы из Санкт-Петербурга не могут пересечь государственную границу России с Финляндией и Эстонией без веской причины. Сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ ссылаются на отсутствие опубликованного постановления правительства России о снятии ковидных ограничений при пересечении границы, сообщают туристы на портале «На границе».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 15 июля власти России снимают ковидные ограничения, которые не позволяли туристам пересекать внешнюю границу с Евросоюзом без обоснования цели поездки. Однако к началу сегодняшнего дня постановление не было опубликовано, что и послужило причиной к отказу пограничных служб пропускать туристов на автомобилях на границе с Эстонией и Финляндией.

«Ситуация на утро 15 июля. От пересекающих сухопутную границу с Финляндией на российской стороне требуют обоснования на выезд из страны. Официального распоряжения об отмене запрета в пограничные органы, похоже, пока не поступало», — сообщают очевидцы с российско-финляндской границы.

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