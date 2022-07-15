Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Актёр Ноа Шнапп, сыгравший Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела», поделился, чего ждёт от пятого сезона шоу. Интервью с артистом опубликовано на сайте Variety 15 июля.

Цитата из видеообращения Ноа Шнаппа к поклонникам Ноа Шнапп

Шнапп рассказал, что созванивался с создателями сериала, братьями Даффер, чтобы узнать у них будущее своего героя. «Есть так много разных вещей, которые они должны решить. Я хочу, чтобы они рассмотрели эту связь Уилла с Истязателем разума и то, как это вписывается в мир. И мне всегда было интересно, почему Уилл был первой жертвой и первым пойманным? Я просто хочу увидеть, как всё свяжется и всё получится», — признался актёр.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» был разделён на две части — премьера финальных эпизодов состоялась 1 июля 2022 года. Дата выхода пятого сезона пока неизвестно, однако, по словам создателей шоу, он выйдет не ранее 2024 года.