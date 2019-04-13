В КПРФ объяснили поддержку кандидатуры Мантурова на пост вице-премьера
Повышение статуса поста главы Минпромторга до заместителя главы правительства связано с импортозамещением, заявил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).
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Депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП) считает, что глава Минпромторга Денис Мантуров становится вице-премьером в связи с достижениями в импортозамещении в сфере автомобилестроения.
«Фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Дениса Мантурова на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли», — сказал журналистам по окончании заседания президиума руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев.
Депутаты фракции СРЗП в Госдуме рассчитывают на конструктивное взаимодействие с Денисом Мантуровым в случае его утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ, заявил ранее руководитель думской фракции Сергей Миронов.
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Согласно регламенту, депутаты всех фракций проводят встречи с Мантуровым, министр отвечает на вопросы парламентариев, прежде всего, они касались успехов и провалов в импортозамещении.
Сегодня, 15 июля, Госдума обсудит кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. Кандидатуру внес в Госдуму премьер-министр Михаил Мишустин.