Сегодня, 15 июля, Госдума проводит внеочередное пленарное заседание. Объяснения столь экстренному собранию высказывались самые разные. Между тем парламентарии обсудят кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. Также депутаты рассмотрят законопроекты, в том числе направленные на поддержку экономики и граждан в условиях санкций.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.