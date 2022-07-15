Москва, 15 июля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июля, Госдума проводит внеочередное пленарное заседание. Объяснения столь экстренному собранию высказывались самые разные. Между тем парламентарии обсудят кандидатуру Дениса Мантурова для утверждения на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли. Также депутаты рассмотрят законопроекты, в том числе направленные на поддержку экономики и граждан в условиях санкций.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.