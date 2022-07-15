Сидней, Австралия, , 10:10 — REGNUM Поскольку правительство Нового Южного Уэльса (штат на юго-востоке Австралии) готовится к развертыванию бесплатного дошкольного образования по всему региону, внимание властей было обращено на увеличение рабочей силы, которая будет заниматься обучением детей. В этой связи правительство Доминика Перротте планирует раздать начинающим педагогам стипендии. Об этом 15 июля сообщил телеканал Nine News.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Премьер-министр штата Перротте, выступая на пресс-конференции, объявил, что более 430 начинающих педагогов дошкольного образования получат стипендии в размере до 25 000 австралийских долларов (чуть менее 17 тыс. долларов США).

«Не может быть работы более важной, чем образование наших детей», — сказал Перротте.

Стипендии будут доступны для людей, которые хотят работать в сфере дошкольного образования или уже работают в ней, но хотят получить степень бакалавра. Министр образования штата Сара Митчелл сказала, что стипендии будут очень гибкими, и средства могут быть использованы для покрытия платы за курсы, покупку гаджетов или несение личных расходов.