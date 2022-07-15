Грозный, 15 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Столица Чеченской Республики — город Грозный — стала местом единения тысяч патриотов России, которые хотят защитить республики Донбасса и отстоять российские интересы. Об этом 15 июля написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Glavlist.ru Рамзан Кадыров

Как указал глава региона, в столицу Чечни каждый день прибывают сотни добровольцев из различных российских регионов и проходят ускоренный курс огневой и тактической подготовки, а также получают ряд государственных гарантий, после чего отправляются в Донбасс для защиты интересов РФ.

«Грозный стал местом единения тысяч патриотов России, у которых одна общая цель — защита мирного населения Донбасса и отстаивание интересов России», — отметил он в своём сообщении.

Также Кадыров подчеркнул, что, хотя у многих из добровольцев дома остались семьи, родители и дети, защита Родины оказалась для них превыше всего.

«Они приехали в Чеченскую Республику, чтобы объединиться и выступить единой мощной силой против бандитов, которые на протяжении восьми лет терроризируют население ДНР и ЛНР. Это очень достойный поступок и пример для подражания», — уточнил глава Чечни.

Кроме того, Кадыров добавил, что он уверен в том, что при таком ответственном подходе, а также высокой степени патриотизма и любви к Родине, все поставленные российским руководством задачи будут несмотря ни на что выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 58 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.