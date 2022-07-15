Дербент, Дагестан, 15 июля 2022, 10:05 — REGNUM Самый большой мультимедийный фонтан в России построили в Дагестане. Он находится в старейшем городе России — Дербенте. Открытие фонтана состоится 16 июля. В этот день новую достопримечательность города увидят только те, кому разосланы пригласительные билеты. Для остальных желающих фонтан будет открыт с 20 июля. Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов. Он попросил жителей Дербента с пониманием отнестись к такому ограничению, которое предпринято для того, чтобы не допустить давки и хаоса.
Напомним, самый большой мультимедийный фонтан в России расположен на площади 5000 квадратных метров в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте. Он представляет собой двухъярусный комплекс с лабиринтами и водным экраном для трансляции изображений и светомузыкального шоу. Главной изюминкой фонтана станет мощный залп воды из более чем двух тысяч форсунок, подсвеченный почти 1500 прожекторами.