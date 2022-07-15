Дербент, Дагестан, , 10:05 — REGNUM Самый большой мультимедийный фонтан в России построили в Дагестане. Он находится в старейшем городе России — Дербенте. Открытие фонтана состоится 16 июля. В этот день новую достопримечательность города увидят только те, кому разосланы пригласительные билеты. Для остальных желающих фонтан будет открыт с 20 июля. Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов. Он попросил жителей Дербента с пониманием отнестись к такому ограничению, которое предпринято для того, чтобы не допустить давки и хаоса.

Цветомузыкальный фонтан Дмитрий Романчук

«С 20 июля на фонтан уже можно будет попасть всем желающим. Конечно, хотелось бы собрать всех желающих в один день, но, повторюсь, у нас это просто физически не получится. Если одномоментно в парке окажутся несколько десятков тысяч человек, то это приведет к хаосу, спровоцирует массовую давку и, не дай Бог, кто-то получит увечья. И никакого удовольствия от увиденного никто не получит», — обратился к жителям города Пирмагомедов.

Напомним, самый большой мультимедийный фонтан в России расположен на площади 5000 квадратных метров в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте. Он представляет собой двухъярусный комплекс с лабиринтами и водным экраном для трансляции изображений и светомузыкального шоу. Главной изюминкой фонтана станет мощный залп воды из более чем двух тысяч форсунок, подсвеченный почти 1500 прожекторами.