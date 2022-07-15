Майминский район, Алтай, , 10:05 — REGNUM В Республике Алтай начнётся суд по делу о массовом заражении COVID-19 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Манжерок». На скамье подсудимых окажется заведующий учреждением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Детский лагерь «Манжерок» Горно-Алтайский педагогический колледж gapc.org.ru

В конце июля 2021 года у 23 воспитанников лагеря и трёх вожатых был диагностирован COVID-19. В ходе проверки выяснилось, что заведующий допустил ряд нарушений. Так, дети в течение всей третьей смены обращались в медпункт с симптомами заболевания, однако мер по их изоляции не принималось.

«Об этих случаях заболевания детей не сообщалось в компетентные органы, в результате чего произошло массовое заболевание 26 лиц новой коронавирусной инфекцией COVID-19», — отметили в ведомстве.

В результате лагерь был временно закрыт, возбуждено уголовное дело за нарушение санитарных правил, из-за чего произошло массовое заболевание людей. Расследование к настоящему времени завершено, дело направлено прокурору.

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