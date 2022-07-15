Брянск, 15 июля 2022, 10:11 — REGNUM Ограничение полётов продлевается для аэропорта Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Росавиации.
Режим временного ограничения продлён до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Брянск останется закрытым, как и ещё 10 городов юга и центральной части России.
Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Брянска закрыт с 24 февраля. В воздушной гавани города тем временем стартовала масштабная реконструкция — на обновление комплекса потратят 3,6 млрд рублей.
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