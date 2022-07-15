Мельбурн, Австралия, , 10:08 — REGNUM Совсем недавно в штате Виктория (юго-восток Австралии) произошло нападение на женщину, пытавшуюся продать iPhone покупателю, с которым она познакомилась в интернете и который оказался злоумышленником. Нападение является одним из инцидентов, которые привели к тому, что полиция Виктории создала «безопасные зоны» для облегчения продаж, организованных через интернет. О задумке полицейский 15 июля сообщил телеканал Nine News.

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Не секрет, что австралийцы гордятся своим правом без вмешательства властей продавать и покупать товары для личных нужд. Поэтому многие находят покупателей/продавцов через интернет.

Чтобы повысить личную безопасность обеих сторон, полиция Виктории хочет организовать «защищенные рынки», специальные зоны за пределами круглосуточных полицейских участков с хорошим покрытием видеонаблюдения на северо-востоке Мельбурна, где покупатели и продавцы могут безопасно обмениваться товарами без риска подвергнуться нападению.

«Мы по-прежнему просим людей учитывать риски, связанные со встречей с кем-то, кого они никогда раньше не встречали. Если вы все же решитесь, мы также советуем принять некоторые меры безопасности, основанные на здравом смысле: встретьтесь в светлое время суток, попросите, чтобы с вами кто-то пошел вместе», — прокомментировал суперинтендант полиции Шон Вудс.