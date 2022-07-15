Вашингтон, 15 июля 2022, 10:02 — REGNUM Сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США направили конвой из 52 автобусов к дому сенатора-республиканца Теда Круза в качестве демонстрации острейшей ситуации с оружием в стране. Об этом сообщает 14 июля The Hill.

Сенатор США Тед Круз
Сенатор США Тед Круз
Gage Skidmore

Организация Change the Ref заявила, что конвой автобусов, на сидениях которых были личные вещи погибших в перестрелках детей — отправился к дому Круза в Хьюстоне, где инициаторы акции Мануэль и Патрисия Оливер оставили сенатору Республиканской партии письмо.

Письмо было написано покойным сыном Оливера, Хоакином, который был среди 17 учеников, погибших в результате стрельбы в средней школе в 2018 году в Паркленде, штат Флорида. Хоакин Оливер написал письмо Крузу, когда ему было 12 лет. В нем мальчик призывал сенатора поддержать проверку биографических данных при продаже оружия.