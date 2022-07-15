Вашингтон, 15 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Сторонники ужесточения контроля за оборотом оружия в США направили конвой из 52 автобусов к дому сенатора-республиканца Теда Круза в качестве демонстрации острейшей ситуации с оружием в стране. Об этом сообщает 14 июля The Hill.

Gage Skidmore Сенатор США Тед Круз

Организация Change the Ref заявила, что конвой автобусов, на сидениях которых были личные вещи погибших в перестрелках детей, отправился к дому Круза в Хьюстоне, где инициаторы акции Мануэль и Патрисия Оливер оставили сенатору Республиканской партии письмо.

Письмо было написано покойным сыном Оливера, Хоакином, который был среди 17 учеников, погибших в результате стрельбы в средней школе в 2018 году в Паркленде, штат Флорида. Хоакин Оливер написал письмо Крузу, когда ему было 12 лет. В нем мальчик призывал сенатора поддержать проверку биографических данных при продаже оружия.