Москва, , 10:02 — REGNUM Заявленный минфином США вывод из-под антироссийских санкций сельскохозяйственных товаров, удобрений, лекарств и медоборудования — самое убедительное доказательство того, что эти рестрикции до сих пор действовали, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«И дело, тем самым, вовсе не в «злонамеренном поведении» России, а ровно в том, о чем говорила наша дипломатия все это время: именно санкции США, затрагивавшие как финансовые операции, так и транспортировку, и страхование важных для всего мира продовольствия и удобрений и стали причиной глобальных проблем в этой сфере», — рассуждает Косачёв в телеграм-канале.

Нынешние «разъяснения» американского минфина на тему «нас не так поняли, мы и не собирались ограничивать поставки этих ресурсов» подтверждают: Россию в мире услышали лучше, чем американскую пропаганду, подчеркнул сенатор.

По его мнению, вряд ли здесь можно говорить о доброй воле США или постепенном просветлении в умах американских политиков.

«Мир оказался умнее, чем он виделся из Вашингтона, вот и приходится корректировать свои действия, полностью подтверждая тем самым аргументы России», — резюмировал Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования, следует из генеральной лицензии ведомства.

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