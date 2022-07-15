Москва, 15 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Спад в российской экономике может оказаться большим, нежели ожидалось, из-за рисков мирового кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Основания считать, что спад российской экономики окажется меньше, чем строили прогнозы ОЭСР, МБРР и МВФ, связаны с тем, что снижение экспорта оказалось значительно меньшим из-за санкций. Кроме того, свою роль играют меры правительства и мировая конъюнктура цен, — сказал Сафонов. — Поскольку США и ЕС пытаются продолжать давление на Россию и появляются новые факторы, адаптация будет идти дольше. Кроме того, на это может повлиять надвигающаяся рецессия в США и ЕС».

Как пояснил Сафонов, риск углубления спада связан и с мировым кризисом.

«В случае его появления экономический спад в российской экономике будет более глубоким», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ восстанавливается динамика добычи нефти, растет потребление электроэнергии, продолжает снижаться портфель необеспеченных потребительских кредитов.