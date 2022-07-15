Белгород, 15 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе Росавиации.

Belgorodavia.ru Международный аэропорт «Белгород»

Временная мера теперь действует до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени. Наряду с Белгородом ограничение продлили для воздушных гаваней ещё для 10 городов юга и центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт закрыт с 24 февраля.