Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM Комик Пит Дэвидсон высказался о своих планах относительно брака. Об этом 15 июля пишет Page Six.

Пит Дэвидсон Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда»

По словам комика, он «на 100 процентов» собирается жениться в будущем. Ранее он заявлял, что считает себя «семейным парнем» и признался, что его «мечта» — стать отцом.

ИА REGNUM напоминает, что Пит Дэвидсон состоит в отношениях с телезвездой Ким Кардашьян. Пара начала тесно общаться после того, как Кардашьян стала ведущей шоу Saturday Night Live.

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