Лос-Анджелес, США, 15 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Комик Пит Дэвидсон высказался о своих планах относительно брака. Об этом 15 июля пишет Page Six.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

По словам комика, он «на 100 процентов» собирается жениться в будущем. Ранее он заявлял, что считает себя «семейным парнем» и признался, что его «мечта» — стать отцом.

ИА REGNUM напоминает, что Пит Дэвидсон состоит в отношениях с телезвездой Ким Кардашьян. Пара начала тесно общаться после того, как Кардашьян стала ведущей шоу Saturday Night Live.