Москва, 15 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В связи с угрозой очередной блокировки валюты необходимо поставлять газ и нефть в обмен на то необходимое, что попало под санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил первый замглавы фракции СРЗП в Госдуме Геннадий Семигин.

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«Поставки газа и так далее осуществлять только и исключительно в обмен по бартеру на самое остро необходимое, попавшее под санкции: оборудование, технологии, стратегические товары и так далее, по примеру — турбины в обмен на газ», — сказал Семигин.

Парламентарий абсолютно убежден, что в случае побед России на Украине отношения с Западом будут обостряться.

«А значит — будут новые волны санкций, значит — очередной арест наших денег (валюты), заработанных нашей страной в этом году, станет реальностью. А это очередные сотни миллиардов долларов народных денег, лежащих на счетах в их банках. Для того, чтобы предотвратить это — мои предложения», — сказал депутат.

В ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против РФ в течение недели. В то же время США ослабляют некоторые рестрикции.