Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM Свердловчанин, которого подозревают в убийстве сотрудницы полиции не смог выйти на свободу. Мужчина продолжит находиться в СИЗО до 29 июля, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд Kakprosto.ru

Ранее Нижнесергинский районный суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 29 июля. Обжаловать решение стороне защиты не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, тело сотрудницы полиции нашли на берегу реки Бисерть в конце апреля 2022 года. Женщина находилась в декрете.