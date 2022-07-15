Воронеж, 15 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Воронеж» до 03:45 мск 24 июля, об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Марина Каширская ИА REGNUM Международный аэропорт «Воронеж»

Всего режим ограничений на полёты коснулся аэропортов 11 российских городов — помимо Воронежа, это Анапа, Белгород, Брянск, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение на полёты действует с 24 февраля. Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме. Периодически в СМИ появляется информация о возможном снятии ограничений для некоторых из аэропортов, однако пока запрет сохраняется в полном объёме.