Москва, 15 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Лучшим способом беседы с телефонными мошенниками — это мало, сдержанно, и максимально быстро закончить разговор с ними. Об этом 15 июля рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм».

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Как указал Уткин, важно понимать, что лотерей по номеру телефона с внезапными выигрышами не существует и снятие денег через онлайн-банк является невозможным, а потому, чаще всего, такими предлогами оперируют мошенники. Поэтом такой разговор следует сращу прекратить и перезвонить в свой банк.

«Никакие цифры на оборотной стороне карты работники банков не спрашивают — это тоже верный признак, по которому можно определить афериста», — пояснил юрист.

При этом он отметил, что на злоумышленников не нужно тратить время и нервы, ругаться с ними, а также грозить им законами и связями, так как если ваш телефонный номер есть в «сливаемых» на сторону банковскими сотрудниками базах, такие звонки будут продолжаться.

Также Уткин уточнил, что при совершении подобных действий мошенника чаще всего используют ip-телефонию и потому найти такой «колл-центр» будет непростой задачей даже для правоохранителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дагестане вынесен приговор двоим сотрудникам бухгалтерии Дагестанского государственного технического университета. Их обвинили в мошенничестве и служебном подлоге и отправили в колонию общего режима.