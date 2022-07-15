Бухарест, , 09:55 — REGNUM Командующий специальной боевой группой (СБГ) Североатлантического альянса в Румынии, французский полковник Кристоф Деган объявил о проведении очередных маневров НАТО на румынской территории. Об этом 15 июля сообщает «Бухарестское телевидение».

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам Дегана, он «лично приложит свои усилия для защиты натовских рубежей».

«Наша миссия в Румынии заключается в обеспечении безопасности восточной границы альянса, — резюмировал, в частности, он. — Мы осуществим в восточных пограничных районах уникальные маневры и докажем состоятельность программы своего активного присутствия в регионе».

Напомним, в данный момент в Румынии размещено 750 французских и бельгийских военнослужащих.