Бухарест, 15 июля 2022, 09:55 — REGNUM Командующий специальной боевой группой (СБГ) Североатлантического альянса в Румынии, французский полковник Кристоф Деган объявил о проведении очередных маневров НАТО на румынской территории. Об этом 15 июля сообщает «Бухарестское телевидение».
По словам Дегана, он «лично приложит свои усилия для защиты натовских рубежей».
«Наша миссия в Румынии заключается в обеспечении безопасности восточной границы альянса, — резюмировал, в частности, он. — Мы осуществим в восточных пограничных районах уникальные маневры и докажем состоятельность программы своего активного присутствия в регионе».
Напомним, в данный момент в Румынии размещено 750 французских и бельгийских военнослужащих.