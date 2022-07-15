Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM Росавиация продлила режим ограничения полётов в международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) ещё на неделю. Об этом сказано в сообщении авиационных властей, опубликованном сегодня, 15 июля.

Первый борт в аэропорту «Платов» Donland.ru

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» готов вернуться к работе в любой момент. На возобновление полноценной деятельности воздушной гавани предусмотрено две недели. Ранее за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля аэропорту была выделена субсидия в размере около 297 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовское воздушное пространство останется закрытым до 18 июля