Ростов-на-Дону, 15 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Росавиация продлила режим ограничения полётов в международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) ещё на неделю. Об этом сказано в сообщении авиационных властей, опубликованном сегодня, 15 июля.

Donland.ru Первый борт в аэропорту «Платов»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что аэропорт «Платов» готов вернуться к работе в любой момент. На возобновление полноценной деятельности воздушной гавани предусмотрено две недели. Ранее за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля аэропорту была выделена субсидия в размере около 297 млн рублей.