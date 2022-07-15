* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:52 — REGNUM В афганской провинции Панджшер 13 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате засады и контратаки Фронта национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

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Согласно источникам, радикалы были убиты в местности Пишгор уезда Хендж во второй половине дня 14 июля. Ещё несколько боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получили ранения.

По информации собеседников издания, часть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё ещё находится в окружении сил Фронта сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Следует отметить, бои между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начались в уездах Шотул и Хендж в ночь с 13 на 14 июля и продолжается до сих пор.