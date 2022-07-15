Будапешт, 15 июля 2022, 09:51 — REGNUM Страны Евросоюза, введя санкции против России, выстрелили себе в легкие и теперь задыхаются, заявил 15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан также посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, так как в ближайшие месяцы ожидается экономический спад.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что вводимые в отношении России санкции Запада повышают риск глобальной рецессии.
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