Прохоровка, Белгородская область, , 09:56 — REGNUM Мемориал воинской доблести прокуроров, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны на Курской дуге, открыли 14 июля в Прохоровке Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Сквер прокурорам в Прохоровке Пресс-служба правительства Белгородской области

На территории музея-заповедника «Прохоровское поле» установили 24 стелы, посвящённых участникам сражений. Они рассказывают о военных прокурорах и следователях, отличившихся в Прохоровском танковом сражении в июле 1943 года, а также о прокурорах–участниках партизанского движения на оккупированной территории области. Кроме того, в сквере представлен памятник военному прокурору 5-й гвардейской танковой армии Павлу Васильеву, героически сражавшемуся в боях на Курской дуге, и бюсты участника Курской битвы Генерального прокурора СССР Александра Сухарева и освобождавшего Белгород прокурора Белгородской области Александра Алексашина.

В новом сквере будут проводить открытые уроки истории и уроки мужества для курсантов, студентов и школьников.