Лос-Анджелес, США, , 09:49 — REGNUM Продюсерская фирма Phantom Labs, работавшая с рэпером Канье Уэстом (Йе), подала на него в суд. Об этом 15 июля пишет Variety.

Канье Уэст Цитата из видеоподкаста Revolt

Представители компании утверждают, что после отмены выступления артиста на фестивале Coachella, подготовкой к которому занималась Phantom Labs, музыкант перестал выплачивать ей деньги по договору. Изначально Уэст обещал фирме выплатить $9 млн, однако до неё дошла лишь часть сумму — теперь компания требует от исполнителя $7 млн.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Канье Уэст отказался от выступления на фестивале Coachella, хедлайнером которого он был заявлен. Артиста заменил исполнитель The Weeknd.

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