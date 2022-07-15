Санкт-Петербург, 15 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге по подозрению в растрате бюджетных средств и коммерческом подкупе в особо крупном размере задержали заместителя директора Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области Дениса Чибисова, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Мужчина вернулся с отдыха в Турции и был задержан правоохранительными органами на выходе из зоны таможенного контроля. После чего Чибисова доставили в следственный отдел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге по делу о растрате бюджетных средств был задержан и помещен в СИЗО бывший руководитель фонда Александр Горшенев.

По версии следствия, Горшенев, его заместитель Чибисов и другие соучастники в течение 2020–2021 годов заключили договоры с рядом коммерческих организаций на выполнение проектно-изыскательских работ по заведомо завышенной стоимости в размере около 100 млн рублей. Как установило следствие, часть работ была фактически выполнена с использованием первоначальной проектной документации, подготовленной еще в 2016–2017 годах. Таким образом фактическая стоимость выполненных работ составила всего около 36 млн рублей, а злоумышленникам удалось совершить растрату бюджетных средств на сумму не менее 56 млн рублей.

«Также устанавливаются возможные эпизоды, связанные с растратой денежных средств, выделенных на финансирование других проблемных объектов, в отношении которых фонд обладает правами застройщика», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, установлено, что подельники незаконно получали от представителей подрядных организаций деньги за увеличение стоимости контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам фонда, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, а также их приёмку и своевременную оплату.

Следователи СК, совместно с коллегами из УФСБ и полиции, провели обыски в квартире и офисе Чибисова, изъяли документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия. После чего на имущество заместителя главы фонда: расчетные счета, две квартиры и две иномарки наложили арест.

Чибисову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), а также по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп группой лиц по предварительному сговору за незаконные действия в крупном и особо крупном размерах — 4 эпизода).

«В суд направлено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.