Магадан, 15 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Магадане готовятся к масштабному сбору мотоциклистов России «Мото треффен», сообщает телеграм-канал «Полпред ДФО».

Defense.gov Байкеры

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Байкеры Якутии из движения «Сел и поехал» уже прибыли в Магадан для встречи колонны, которая едет из Санкт-Петербурга. Всего в проекте участвуют 75 человек, в том числе 45 мотоциклистов из 30 российских городов.

Организаторы пробега и сбора мотоциклистов надеются побить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов России. Большинство байкеров ни разу не были в Якутии и Магадане — у них есть возможность открыть для себя новое направление внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, турист, который сорвался со скалы в районе бухты Средняя Лагерная на Камчатке, приехал со своими знакомыми из Московской области.