Улан-Удэ, 15 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Улан-Удэ вынесен приговор бывшему председателю комитета по управлению имуществом городской администрации Анастасии Кузовлевой, которую обвиняли в получении взятки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, в 2018–2019 годах она получила взятки от трёх предпринимателей за незаконные действия в их пользу. Так, один из взяткодателей за переоформление договора аренды земельного участка «заплатил» правом требования нежилого помещения на 1 млн рублей в строящемся жилом комплексе.

Второй долго пытался оформить земельный участок под СТО. Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после того, как бизнесмен вручил чиновнице 500 тыс. рублей. От третьего взяткодателя Кузовлева получила 100 тыс. рублей за решение аналогичного вопроса. В ходе следствия обвиняемая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Приговором суда взяткополучателю назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 млн. рублей, с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребёнком четырнадцатилетнего возраста. Она также лишена права занимать определённые должности на срок 5 лет», — отметили в ведомстве.