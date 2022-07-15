Благовещенск, 15 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В 2022 году получили льготную ипотеку в Амурской области 1,7 тыс. человек, за весь период действия таких программ — более 6,8 тыс. Общая сумма таки кредитов за первое полугодие составила 7,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе правительства региона.

Иллюстрация управления Росреестра по Калужской области Льготная ипотека

«За весь период действия льготных ипотечных программ общий портфель ипотечных кредитов в регионе увеличился более чем на 23 миллиарда рублей», — отметила министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

Чаще всего амурчане пользуются Дальневосточный ипотекой, её оформили более 1,3 тыс. человек.

«Люди охотно берут льготные кредиты, в том числе и потому что государство и кредитные организации регулярно улучшают условия программ. Для нашего региона это особенно важно, потому что доступность жилья — один из ключевых моментов, когда человек выбирает территорию, где он хочет жить», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дальневосточная ипотека» стала удобным и привлекательным ипотечным продуктом для жителей Дальнего Востока. По данным государственного института развития — Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), на сегодняшний день 44 707 семей на Дальнем Востоке улучшили свои жилищные условия на общую сумму свыше 183 млрд рублей.