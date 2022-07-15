Бухарест, , 09:47 — REGNUM По меньшей мере, каждый третий квартал столицы Румынии Бухареста остался без горячей воды из-за технических проблем с коммуникациями. Об этом 15 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Бухарест Ștefan Jurcă

По некоторым данным, причиной сложившейся ситуации стал так называемый «человеческий фактор». Несколько дней назад службы ЖКХ объявили о масштабной акции по замене устаревших канализационных труб. При этом соответствующие структуры столкнулись с катастрофической нехваткой специалистов, способных восстановить участки трубопровода.

Как отметил мэр Бухареста Никушор Дан, городская администрация «занята поисками профессионалов в указанной отрасли». Независимые эксперты полагают, что предстоящей зимой мегаполису грозит коммунальный коллапс.