Симферополь, 15 июля 2022, 09:46 — REGNUM Ограничение полётов продлено для аэропорта «Симферополь» решением Росавиации до 05:45 24 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Симферополь», а также ещё десять российских аэропортов остаются закрытыми для полётов с 24 февраля. Как констатировали власти Крыма, временный запрет на авиасообщение привёл к резкому сокращению турпотока. Так, в июне 2022 года Крым посетили на 40% меньше туристов, чем годом ранее.