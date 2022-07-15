Симферополь, 15 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Ограничение полётов продлено для аэропорта «Симферополь» решением Росавиации до 05:45 24 июля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 24 июля 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт «Симферополь», а также ещё десять российских аэропортов остаются закрытыми для полётов с 24 февраля. Как констатировали власти Крыма, временный запрет на авиасообщение привёл к резкому сокращению турпотока. Так, в июне 2022 года Крым посетили на 40% меньше туристов, чем годом ранее.