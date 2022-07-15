* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:45 — REGNUM В афганской провинции Панджшер боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) окружены силами Фронта сопротивления Афганистана в уезде Хендж. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Согласно источникам, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на позиции сил Фронта сопротивления в этом районе, они попали в засаду.

Собеседники издания утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери, но точное число погибших неизвестно. Пока радикалы не предоставили комментариев.

Следует отметить, что с прошедшей ночи талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали атаки позиций сил Фронта сопротивления с земли и с воздуха в долине Асри уезда Шотул. Бои продолжаются, сведений о жертвах пока нет.