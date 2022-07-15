Пекин, , 09:45 — REGNUM За первое полугодие 2022 года компании из Китая уменьшили импорт сырой нефти на 3,1% в годовом выражении и его объём составил 252,52 млн тонн. Об этом 15 июля сообщает Государственное статистическое управление КНР.

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Также, по информации управления, нефтедобыча в Китае в течение первого полугодия нынешнего года возросла на 4% в годовом выражении, составив 102,88 млн тонн.

Кроме того, отмечается, что нефтяной импорт в Китай в июне 2022 года снизился на 10,7% по сравнению с июнем 2021 года (до 35,82 млн тонн) и это является самым минимальным показателем не менее чем за последний год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая за первое полугодие 2022 года составил 2,5%.