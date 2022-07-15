Москва, 15 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Режим ограничений на выполнение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 24 июля, сообщает 15 июля Росавиация.

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«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 24 июля», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 аэропортов юга и центра России остаются закрытыми с 24 февраля. В Краснодарском крае ограничения на полёты касается трёх аэропортов: Краснодара, Анапы и Геленджика. При этом международный аэропорт «Сочи» работает штатно, в режиме хаба.