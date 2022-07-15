Махачкала, 15 июля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Дагестане вынесен приговор двоим сотрудникам бухгалтерии Дагестанского государственного технического университета. Их обвинили в мошенничестве и служебном подлоге и отправили в колонию общего режима. Одна из бухгалтеров будет отбывать наказание в течение трех с половиной лет, другая — четырех, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Антон Самарский Колония

Ведущий бухгалтер-кассир и ведущий бухгалтер ДГТУ похищали денежные средства, перечисляя их со стипендиального счета университета на счета доверенных лиц, а также подделывали подписи в платежных ведомостях и получали заработную плату и премии за сотрудников университета.

Одна из обвиняемых похитила свыше 4,7 млн рублей, вторая — 2,6 млн рублей. При назначении наказания суд учел, что у одной их подсудимых имеется ребенок в возрасте до 14 лет и отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения ребенком этого возраста.

Напомним, в настоящее время ведется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора вуза, а также ряда бухгалтеров, в том числе главного, которые участвовали в крупном мошенничестве с хищением 96 млн рублей.