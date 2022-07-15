Париж, 15 июля 2022, 09:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Елисейском дворце в Париже 18 июля 2022 года, сообщает Le Parisien.

Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян
Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян
(сс) Stausifr

«Визит главы ОАЭ подтвердит прочные связи между Францией и богатой нефтью страной Персидского залива», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

За встречей двух лидеров последует государственный обед, который состоится в обстановке парка Версальского дворца.

«Для двух глав государств речь пойдет о дальнейшем углублении стратегического партнерства, которое объединяет две страны, особенно с точки зрения безопасности и обороны, а также энергии и технологий будущего», — заявили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Палестины Махмуд Аббас должен отправиться с визитом во Францию.

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