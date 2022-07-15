Париж, 15 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Елисейском дворце в Париже 18 июля 2022 года, сообщает Le Parisien.

(сс) Stausifr Мухаммад бен Заид бен Султан Аль Нахайян

«Визит главы ОАЭ подтвердит прочные связи между Францией и богатой нефтью страной Персидского залива», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

За встречей двух лидеров последует государственный обед, который состоится в обстановке парка Версальского дворца.

«Для двух глав государств речь пойдет о дальнейшем углублении стратегического партнерства, которое объединяет две страны, особенно с точки зрения безопасности и обороны, а также энергии и технологий будущего», — заявили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Палестины Махмуд Аббас должен отправиться с визитом во Францию.

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