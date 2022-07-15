Сеул, , 09:45 — REGNUM В первой половине 2022 года в Южной Корее зафиксировали сокращение объёмов прямых иностранных инвестиций в экономику страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики.

Инвестиции Анна Красноперова

Известно, что с января по июнь текущего года объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи составил $11,09 млрд, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что наибольший объём инвестиций пришелся на производственный сектор ($3,1 млрд, +53,3%). Однако инвестиции в сектор услуг, напротив, сократились на 26,3%, до $7,64 млрд.

Объём инвестиций из США вырос на 39,5, до $2,95 млрд, из Японии — на 62,1%, до $890 млн. Однако инвестиции из ЕС и Великобритании, напротив, сократились на 73,2%, до $1,74 млрд, а из Китая, Сингапура, Тайваня и Малайзии — на 13,1%, до $2,45 млрд.