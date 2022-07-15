Абакан, 15 июля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 11 носителей коронавируса, выздоровели девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Пять новых случаев COVID-19 подтверждено в Абакане, три — в Черногорске, два — в Саяногорске, один – в Абазе.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 448 носителей коронавируса. Амбулаторно на сегодняшний день лечится 61 ковид-пациент, в стационаре — 14 (-6).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Хакасии было подтверждено девять случаев заражения коронавирусом, выздоровели 13 человек.