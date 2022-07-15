* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 15 июля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер после нескольких дней затишья возобновились боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Согласно источникам, бой вспыхнул в долине Арзу и продолжается до сих пор. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывозят своих убитых и раненых вертолётами, а в долину Арзу направляют свежие силы.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не сделали по этому поводу никаких заявлений.