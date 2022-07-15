Севастополь, 15 июля 2022, 09:39 — REGNUM Севастополь взял шефство над городом Мелитополем, сообщил 15 июля в телеграм-канале севастопольский губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев отметил, что Севастополь уже имеет опыт работы на освобождённых территориях. В частности, специалисты из города-героя уже несколько месяцев работают в Старобельском районе ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, российские регионы оказывают активную помощь освобождённым территориям в налаживании мирной жизни: не только гуманитарной помощью, строительными материалами и техниками, но и практической помощью специалистов.